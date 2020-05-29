Экс-главе набсовета "Вектор Банка" объявили о подозрении в присвоении 28 млн гривен

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении по завладению чужим имуществом на сумму более 28 млн грн экс-главе наблюдательного совета "Вектор Банка".

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

"Установлено, что с 2015 года должностные лица банка, в частности председатель наблюдательного совета, начали механизм противоправной деятельности, по которым работниками банка выдавались кредиты подконтрольным субъектам хозяйственной деятельности. В дальнейшем, путем составления фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг, полученные таким образом кредитные средства перечислялись на счета связанных с банком субъектов предпринимательской деятельности, выводились в наличность и присваивались участниками преступной схемы", - говорится в сообщении.

По результатам деятельности указанной схемы должностные лица банка завладели средствами в сумме более 28 млн гривен.

"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - добавили в ГБР.

Напомним, Вектор Банк был зарегистрирован 31 января 2014 года. 2 марта 2017 года правление Нацбанка признало неплатежеспособным "Вектор Банк". У банка возникли проблемы с ликвидностью и при этом он подал недостоверную статистическую отчетность.