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Суд выпустил из-под стражи одесского поэта, подозреваемого по делу о пожаре в одесском колледже

Хаецкого взяли на поруки два депутата Верховной Рады.

Суд выпустил из-под стражи одесского поэта, подозреваемого по делу о пожаре в одесском колледже
Фото: facebook.com / Андрій Хаєцький

Одесский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о взятии под стражу поэта Андрея Хаецкого, работавшего замдиректора в сгоревшем колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Его отпустили на свободу под поручительство народных депутатов Анатолия Урбанского и Сергея Колебошина, говорится на сайте суда.

Как отмечает "Думская", под зданием суда прошла акция в поддержку Хаецкого. Несмотря на дождь, пришло около 200 человек.

Параллельно акция поддержки состоялась и в Киеве.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"Никаких доказательств у следствия о его причастности нет. Напротив, есть прямые доказательства непричастности Андрея. Между тем, Андрей находится в СИЗО. С пятницы его взяли под стражу. Андрей имеет серьезное заболевание сердца, и пребывание в СИЗО может привести к критическим последствиям. Андрей единственный, к кому суд применил такую жесткую меру пресечения. Бывший руководитель ГСЧС в Одесской области Федорчак и директор колледжа - не в СИЗО", - цитирует "Цензор" организаторов киевской акции.

Хаецкий является инвалидом III группы, у него искусственный клапан в сердце. Сейчас он находится в медицинской части следственного изолятора, на суде не присутствовал.

Напомним, 4 декабря 2019 года в результате пожара в одесском колледже погибли 16 человек, а пострадал 31 человек.

Хаецкому, который уволился из колледжа незадолго до пожара, инкриминировали нарушение установленных законодательством требований противопожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Близкие Хаецкого заявили, что его пытаются сделать "стрелочником". В поддержку поэта выступил PEN Ukraine.

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