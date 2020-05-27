Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
Тренды парфюмерии – 2020
Тренды парфюмерии – 2020
Киевский метрополитен в первый день работы после карантина перевез пассажиров в 5 раз меньше обычного числа
Киевский метрополитен в первый день работы после карантина перевез пассажиров в 5 раз меньше обычного числа
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
ВОЗ предупредила о втором пике первой волны пандемии COVID-19
ВОЗ предупредила о втором пике первой волны пандемии COVID-19
​"Укрзализныця" уволила топ-менеджера за домашнее насилие
​"Укрзализныця" уволила топ-менеджера за домашнее насилие
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
ГлавнаяПраво

Дело об изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке рассмотрит комитет Рады

На заседание приглашены руководители Нацполиции и Госбюро расследований.

Дело об изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке рассмотрит комитет Рады
Фото: hromadsk

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует рассмотреть дело двух полицейских из Кагарлыка Киевской области, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Об этом сообщает пресс-центр комитета.

"1 июня 2020 года в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета по ситуации, произошедшей в кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

На заседание приглашены руководители Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Напомним, что 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.

Сергей Сулима и Николай Кузив были задержаны после того, как женщина дала показания об избиении и изнасилованиями правоохранителями, которые доставили ее в отделение для дачи пояснения по поводу краж.

26 мая суд арестовал полицейских из Кагарлыка. Они не имеют права на залог.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также