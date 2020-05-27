Дело об изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке рассмотрит комитет Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует рассмотреть дело двух полицейских из Кагарлыка Киевской области, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Об этом сообщает пресс-центр комитета.

"1 июня 2020 года в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета по ситуации, произошедшей в кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

На заседание приглашены руководители Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Напомним, что 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.

Сергей Сулима и Николай Кузив были задержаны после того, как женщина дала показания об избиении и изнасилованиями правоохранителями, которые доставили ее в отделение для дачи пояснения по поводу краж.

26 мая суд арестовал полицейских из Кагарлыка. Они не имеют права на залог.