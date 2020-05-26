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Суд рассмотрит иск Нефьодова о восстановлении на должности главы Таможни

Он также просит выплатить ему среднюю зарплату за время вынужденных прогулов. 

Суд рассмотрит иск Нефьодова о восстановлении на должности главы Таможни
Фото: Макс Требухов

Окружной административный суд Киева открыл производство и назначил на 1 июля подготовительное заседание в деле по иску экс-главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова, которое касается его восстановления на должности.

Истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля, которым он был уволен, а также просит возобновить его на должности. Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

"В то же время истец Максим Нефьодов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднесуточной зарплаты", - говорится в сообщении.

Напомним, что 24 апреля Кабинет министров уволил главу Таможенной службы Максима Нефьодова и главу Государственной фискальной службы Сергея Верланова.

До этого экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова в связи с возможной коррупцией в ведомстве, в частности, по его словам, со "скрутками" НДС, от которых бюджет ежемесячно недополучает 5 млрд гривен.

20 мая президент Владимир Зеленский высказал поддержку бывшему главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову. При этом он считает его увольнение вполне оправданным.

Президент рассказал, что предлагал Нефьодову создать на таможне военизированные отряды для борьбы с контрабандой, но он отказался.

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