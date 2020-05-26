В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина

Она находилась в общественном месте после полуночи и не имела при себе документов.

Приморский районный суд Одессы привлек к административной ответственности женщину 1992 года рождения, которая нарушила правила карантина людей. Об этом говорится на сайте Судебной власти Украины.

Согласно с материалами дела, 29 апреля в 00:30 она находилась в общественном месте без документов, удостоверяющих личность. Этим она нарушила п.16 Постановления Кабмина №255 от 02 апреля 2020.

Ответственность за такое правонарушение влечет штраф для граждан от 1000 до 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 - 34 000 гривен).

"По результатам полного и всестороннего судебного рассмотрения было вынесено решение о признании этого лица виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП, и назначить ей административное наказание в виде штрафа в 17 000 гривен и судебный сбор в пользу государства в размере 420,40 грн", - говорится в сообщении.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в десятидневный срок.

Напомним, что 20 марта Шевченковский районный суд Киева оштрафовал женщину на 17 000. гривен за нарушение правил карантина. Она продавала питания в неустановленном месте.