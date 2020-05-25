В Луганской области прокуратура установила 600 пострадавших от пыток боевиков лиц

Ведомство рассматривает более 6 тысяч уголовных преступлений, совершенных незаконными вооруженными формированиями.

Прокуратура Луганской области установила около 600 человек, пострадавших от пыток поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.

Об этом в эфире проекта Радио Свобода Радио Донбас.Реалии сообщил прокурор Луганской области Алексей Ляшенко.

Данные внесены в реестр пострадавших от преступлений лиц, совершенных в условиях вооруженной агрессии России против Украины.

По данным Алексея Ляшенко, сейчас ведомство рассматривает более 6 тысяч уголовных преступлений, совершенных незаконными вооруженными формированиями.

"Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в более 6 тыс. уголовных производств по правонарушениям, совершенным незаконными вооруженными формированиями, которые находятся под контролем оккупационной администрации России. С целью систематизации и аккумуляции данных о пострадавших от преступлений физических и юридических лиц, в прокуратуре запустила соответствующий реестр", - отметил областной прокурор.

Напомним, в октябре 2019-го в Генпрокуратуре создали департамент по преступлениям в условиях вооруженного конфликта.