Группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института прибыли в Славянск для проведения следственного эксперимента в деле о гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккели и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Отмечается, что специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события.

"Надеемся, следствие Нацполиции получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного рассмотрения апелляционных жалоб представленной защитой нашего гвардейца и от имени государства Украина", - заявили в МВД.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Защита Маркива отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

12 июля 2019 года суд города Павиа приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения. 20 ноября прошлого года Украина подала апелляционную жалобу на решение итальянского суда.

Рассмотрение апелляции оказалось заблокированым из-за пандемии коронавируса.