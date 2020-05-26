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Полиция расследует наличие памятников Ленину в Одесской области

Памятники должны были демонтировать еще несколько лет назад.

Полиция расследует наличие памятников Ленину в Одесской области
Пам'ятник Леніну в с.Виноградівка
Фото: надане Вадимом Поздняковим

В Одесской области расследуются два уголовных производства по факту нарушения законодательства о декоммунизации (ст. 436-1 УК) - в Болградском и Захарьевском районах.

Об этом LB.ua сообщила областная прокуратура.

"В ходе досудебного расследования указанных уголовных производств дается оценка фактам наличия памятников, посвященных лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, на территории населенных пунктов Болградского и Захарьевского районов Одесской области", - рассказали в прокуратуре.

Следствие ведет Национальная полиция.

По данным Одесской областной госадминистрации, памятники Ленину до сих пор остались в пяти селах области: селах Виноградовка, Городнее, Зализничное, Калчева Болградского района, а также в селе Первомайское Захарьевского района.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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