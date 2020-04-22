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Памятники Ленину остались в пяти селах Одесской области, - ОГА

Местные власти игнорируют предписания закона о декоммунизации.

Пам'ятник Леніну в с.Виноградівка
Фото: надане Вадимом Поздняковим
Пам'ятник Леніну в с.Виноградівка

В пяти селах Одесской области до сих пор остались памятники Ленину.

Об этом сообщили LB.ua в департаменте культуры Одесской областной госадминистрации.

Памятники есть в селах Виноградовка, Городнее, Зализничное, Калчева Болградского района, а также в селе Первомайское Захарьевского района.

Фото: LB.ua

"Это последние памятники Ленину в Украине, которые стоят в центрах населенных пунктов. Местная власть не реагирует ни на какие запросы. Мы уже писали и на сельские советы, и на полицию, и на СБУ, и на УИНП [Украинский институт национальной памяти], но все заканчивается отписками от местных сельсоветов. Уже почти два года этот вопрос не решается", - рассказал руководитель инициативы "Декомунизация. Украина" Вадим Поздняков.

В распоряжении LB.ua есть решение схода жителей села Калчева от 2016 года, в котором говорится, что он постановил "улицы не переименовывать, памятник не демонтировать".

Фото: LB.ua

Местным властям и в полицию направлен запрос для получения официального ответа. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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