С начала суток в зоне ООС оккупанты дважды открывали огонь

С начала 21 апреля и по состоянию на 17 часов вооруженные формирования России дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил в зоне боевых действий на востоке Украины. Потерь с украинской стороны нет, сообщили в штабе ООС.

Противник применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 120 мм.

"Решительными действиями и эффективным применением огневых методов Объединенных силы прекратили вражеские обстрелы", - говорится в сообщении.

Так, из минометов враг обстрелял Крымское и Новотошковское, всего было выпущено 8 мин.

"Наши защитники проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима тишины", - подытожили в штабе ООС.

Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди военных ООС нет.

Напомним, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, один - боевое поражение.

Погибшим военным является выпускник Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного лейтенант Андрей Шинкарук.