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В среду в Киеве до +13, без осадков

Ночью в столице +3…+5 градусов.

В среду в Киеве до +13, без осадков
Фото: EPA/UPG

В среду, 22 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +9…+17 градусов; в Закарпатье +13…+18 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +2…+7 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +10…+16 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Полтавской и Днепропетровской областях днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +10…+16 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +8…+14 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-3 градуса, днем +10…+16 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов.

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