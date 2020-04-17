В Киеве 18 апреля до +12, без осадков, ночью заморозок

На Закарпатье прогнозируется до +20.

В Киеве 18 апреля прогнозируется переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью сильные заморозки, в воздухе 0…-2 градуса, днем температура воздуха +10…+12 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью сильные заморозки, в воздухе 0…-5 градусов, днем +9…+15 градусов; в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ночью 0…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов, в Закарпатье +15…+20 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью сильные заморозки, в воздухе 0…-5 градусов, днем +8…+14 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +9…+16 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +9…+15 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов; в Запорожской области +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов; днем +13…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13…+18 градусов.

Напомним, 16 апреля в Киеве наблюдалась пылевая буря, которая привела к возникновению новых очагов горения в Чернобыльской зоне отчуждения. Скорость ветра в столице достигала 22 м/с.