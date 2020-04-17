В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров

По состоянию на 7 утра 17 апреля в Зоне отчуждения и безусловного отселения продолжается тушение пожаров на территории лесничеств.

Это - Корогодское, Котовское, Дитятковское и Денисовецкое лесничества, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.

При помощи инженерной техники было создано 290 км минерализованных полос. К тушению привлекли от ГосЧС 1000 человек личного состава, 106 единицы техники (в том числе три вертолета и два самолета, которыми 16 апреля совершили 114 сбросов воды).

Мэр Киева Виталий Кличко выехал в Зону отчуждения. По его словам, ни в Киеве, ни в области радиационный фон не превышен. Кличко сообщил, что в столице увеличено количество техники, которая будет мыть улицы.

"Мы видим много пожарных бригад, которые съехались со всех Украины и ликвидируют загорание в Чернобылськой зоне.Были на совещании, получили информацию, что радиационного загрязнения нет. Все очаги возгорания сейчас связаны с ветром вчерашнего дня. Открытых очагов нет, есть тления", - сообщил мэр.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля, а потушили его только 14 числа. 16 апреля в результате шквальных порывов ветра и пылевой бури увеличилось количество очагов горения, в некоторых местах тление превратилось в открытый огонь.

Вечером 17 апреля Киев накрыло густым едким дымом. В КГГА пояснили, что причиной этого являются пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения, и призвали не открывать окна и не выходить на улицу.