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В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров

Работы ведутся в четырех лесничествах. 

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров
Фото: kv.dsns.gov.ua

По состоянию на 7 утра 17 апреля в Зоне отчуждения и безусловного отселения продолжается тушение пожаров на территории лесничеств

Это - Корогодское, Котовское, Дитятковское и Денисовецкое лесничества, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.

При помощи инженерной техники было создано 290 км минерализованных полос. К тушению привлекли от ГосЧС 1000 человек личного состава, 106 единицы техники (в том числе три вертолета и два самолета, которыми 16 апреля совершили 114 сбросов воды).

Мэр Киева Виталий Кличко выехал в Зону отчуждения. По его словам, ни в Киеве, ни в области радиационный фон не превышен. Кличко сообщил, что в столице увеличено количество техники, которая будет мыть улицы. 

"Мы видим много пожарных бригад, которые съехались со всех Украины и ликвидируют загорание в Чернобылськой зоне.Были на совещании, получили информацию, что радиационного загрязнения нет. Все очаги возгорания сейчас связаны с ветром вчерашнего дня. Открытых очагов нет, есть тления", - сообщил мэр. 

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля, а потушили его только 14 числа. 16 апреля в результате шквальных порывов ветра и пылевой бури увеличилось количество очагов горения, в некоторых местах тление превратилось в открытый огонь.

Вечером 17 апреля Киев накрыло густым едким дымом. В КГГА пояснили, что причиной этого являются пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения, и призвали не открывать окна и не выходить на улицу. 

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