Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу

Киев накрыл дым из Чернобыльской зоны, людей просят закрыть окна и не выходить на улицу - КГГА
В Киеве наблюдается задымленность, по состоянию на 21:30 в воздухе зафиксированы продукты горения. В связи с этим людей просят закрыть окна и не выходить на улицу.
Об этом информирует пресс-служба Киевской горадминистрации.
"Причиной этого являются пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер", - сообщают в КГГА.
В то же время власти Киева утверждают, что радиационный фон в столице - в пределах нормы.
Учитывая ситуацию, специалисты призывают:
- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
"Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу", - отмечают в КГГА.
Напомним, что 16 апреля в зоне отчуждения спасатели продолжают тушить пожар. Из-за шквального ветра там появились новые очаги тления.