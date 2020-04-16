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Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу

Столицу накрыл дым из Чернобыльской зоны.

Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Фото: Макс Требухов

Киев накрыл дым из Чернобыльской зоны, людей просят закрыть окна и не выходить на улицу - КГГА

В Киеве наблюдается задымленность, по состоянию на 21:30 в воздухе зафиксированы продукты горения. В связи с этим людей просят закрыть окна и не выходить на улицу.

Об этом информирует пресс-служба Киевской горадминистрации.

"Причиной этого являются пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер", - сообщают в КГГА.

В то же время власти Киева утверждают, что радиационный фон в столице - в пределах нормы.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

"Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу", - отмечают в КГГА.

Напомним, что 16 апреля в зоне отчуждения спасатели продолжают тушить пожар. Из-за шквального ветра там появились новые очаги тления.

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