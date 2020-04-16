Есть погибшие и пострадавшие.

Пылевая буря спровоцировала крупную аварию на 55-м километре автодороги М-07 Киев - Ковель - Ягодын. Из-за плохой видимости столкнулись шесть автомобилей: четыре грузовых и два легковых.

Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области.

На опубликованном полицией видео видно, что один легковой автомобиль в результате ДТП оказался зажат между грузовиками и получил серьезные повреждения. Патрульные сообщили, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Авария заблокировала движение в обе стороны, объезд организовали через село Загальцы Бородянского района.

Напомним, что в Киеве из-за сильного ветра упали строительные леса на Подольском мосту.