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В Киеве таксист на переходе сбил пешехода, у пострадавшего - травмы головы

Авария произошла на ул. Ревуцкого. 

В Киеве таксист на переходе сбил пешехода, у пострадавшего - травмы головы
Фото: Скриншот

В Киеве на ул. Ревуцкого водитель такси совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулированному переходу. Пострадавший госпитализирован с травмами головы, сообщили в пресс-службе столичной полиции. 

Информация об аварии с пострадавшим поступила в полицию около 8:45 утра 14 апреля.

"Таксист, ведя "Тойоту", приближаясь к нерегулированному переходу, не учел дорожную обстановку и наехал на пешехода, который получил травмы головы и был немедленно госпитализирован", - говорится в сообщении. Потерпевшим является киевлянин, 1986 года рождения. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение воли сроком до трех лет. 

Водителя опросили правоохранители, полиция устанавливает причины ДТП.

В группе "Киев Оперативный" в Facebook опубликовали видео происшествия. На записи видно, что авто службы такси Bolt сбило мужчину, переходившего дорогу по "зебре".

Напомним, в сентябре в столице произошло ДТП с автомобилем такси Uber. Водитель с пассажиром в салоне не справился с управлением, после чего машину вынесло на тротуар, она врезалась в столб. 

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