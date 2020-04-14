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Ранее судимый за убийство и изнасилование житель Чернигова получил два года тюрьмы за "минирование" метро в Киеве

В декабре прошлого года мужчина заявил, что на станции "Нивки" заложена взрывчатка.

Ранее судимый за убийство и изнасилование житель Чернигова получил два года тюрьмы за "минирование" метро в Киеве
Фото: police.dn.ua

Деснянский районный суд Киева приговорил к двум годам лишения свободы мужчину, который в декабре прошлого года позвонил на спецлинию "102" и заявил, что на станции метро "Нивки" заложена взрывчатка.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Получив вызов, на место выезжала следственно-оперативная группа районного управления полиции, кинологи, взрывотехники, врачи и спасатели.

Проведя проверку, никаких взрывоопасных веществ на станции не обнаружили.

Позже правоохранители установили личность "минера" и задержали его. Им оказался житель Чернигова, который уже был ранее судим за убийство, изнасилование, кражу и хранение наркотиков.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Напомним, ранее в Киеве "заминировали" Александровскую больницу, где лечат больных коронавирусом. В феврале столичная полиция получила анонимное сообщение о минировании практически всего Киева.

Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы, если преступление совершено в первый раз, и до восьми лет, если во второй. Также сообщалось, что Министерство внутренних дел изменит порядок реагирования на сообщения о минировании из-за множества ложных вызовов.

В декабре прошлого года Кабмин инициировал усиление ответственности для людей, которые совершают ложные заявления о минированииобщественно важных объектов. Наказание для псевдоминеров будет предусматривать обязательную конфискацию имущества.

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