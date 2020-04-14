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"Подвези медика". В сервисе OnTaxi подключают волонтеров

"Подвези медика". В сервисе OnTaxi подключают волонтеров

Компания OnTaxi собирается помочь представителям медицины преодолеть транспортный коллапс, возникший из-за карантина. Для этого в приложении уже создан отдельный бесплатный класс авто “Волонтер”, вызвать который могут только авторизированные в сервисе медики.

Механизм работает следующим образом. Любой представитель медицинского учреждения может связаться с сервисом, чтобы присоединиться к акции. Для этого предусмотрена специальная форма связи. Далее его информацию проверяют и подключают к возможности создавать заказы в указанном классе. Водители осведомлены, что поездки в данном классе бесплатны и соглашаются на них добровольно.

Для выполнения только этих заказов сервис предлагает всем желающим автомобилистам заполнить форму и пройти упрощенную процедуру регистрации. Таким образом все заказы будут отслеживаться для безопасности обоих участников поездки.

На данный момент воспользоваться данным классом можно в Киеве и Харькове. В дальнейшем сервис планирует подключить к этой активности остальные города.

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