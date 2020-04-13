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В МВД отчитались о ликвидации пожара на территории одного из лесничествв зоне отчуждения

Еще в 4 лесничествах ликвидация огня продолжается.

Пожар на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения ликвидировали. Радиационный фон не превышает норму.

Об этом информирует пресс-центр МВД.

"Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

Отмечается, что в Корогодском, Денисовицком, Дитятскои и Паришевском лесничествах ликвидация огня продолжается.

"Основные усилия сосредоточены в Денисовицком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир, где отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки. На этом участке привлечены более 250 человек и около 60 единиц техники, из них от ГосЧС более 200 человек и 40 единиц техники", - говорится в сообщении.

Всего на территории Зоны отчуждения привлечены 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГосЧС 321 человек и 66 единиц техники, в том числе авиация.

Фото: mvs.gov.ua

"Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,011 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,012 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровне мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,020 мР/ч при допустимом уровне в 0,055 мР/ч)", - говорится в сообщении.

Ранее замглавы МВД Антон Геращенко опроверг слухи, что пожар в Чернобыльской зоне может повредить хранилища ядерного топлива.

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