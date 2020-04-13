Великобритании предрекают "самый мрачный в Европе" сценарий эпидемии
Великобритании предрекают "самый мрачный в Европе" сценарий эпидемии
Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета
Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Страны ОПЕК согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти
В Ровно в церкви УПЦ МП прошло массовое освящение вербы
В Ровно в церкви УПЦ МП прошло массовое освящение вербы
Во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье
Во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье
Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины или лекарства от коронавируса
Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины или лекарства от коронавируса
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Олена Максименко

С начала суток российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов потерь среди ВСУ нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вблизи Песков обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также по украинским защитникам вблизи Павлополя применяли станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

В районе ответственности группировки "Север" боевики открывали огонь возле Крымского, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Сегодня, 13 апреля, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается", - отмечается в сообщении.

Напомним, за прошешие сутки в зоне ООС оккупанты устроили три обстрела, погиб один украинский военный, еще один пострадал.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также