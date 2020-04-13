Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов потерь среди ВСУ нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вблизи Песков обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также по украинским защитникам вблизи Павлополя применяли станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

В районе ответственности группировки "Север" боевики открывали огонь возле Крымского, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Сегодня, 13 апреля, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается", - отмечается в сообщении.

Напомним, за прошешие сутки в зоне ООС оккупанты устроили три обстрела, погиб один украинский военный, еще один пострадал.