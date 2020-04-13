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Госслужба занятости упростила регистрацию безработных граждан

Необходимо заполнить два заявления и переслать их по электронной почте или положить их в ящик для корреспонденции.

Государственная служба занятости упростила процедуру подачи документов в центры занятости для регистрации безработных.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Чтобы получить статус безрабоного, нужно заполнить два заявления: о предоставлении статуса безработного и назначении пособия. Подать его можно двумя способами - на электронную почту центра занятости или через ящик для корреспонденции непосредственно в самом центре занятости.

Если гражданин решил отправить заявления по электронной почте:

1) Нужно заполнить заявления собственноручно по образцу, сфотографировать или отсканировать их. Дальше - отправить на email центра занятости, где безработный планирует находиться на учете. В теме нужно указать фамилию, имя, отчество. Электронные адреса центров занятости размещены на сайте.

2) Если есть техническая возможность, нужно скачать заявление, распечатать и заполнить их. После этого подписать собственноручно, отсканировать (или сфотографировать) и отправить на email центра занятости. Так же нужно указать в теме письма фамилию, имя, отчество.

Фото: dcz.gov.ua

Если гражданин решил подать заявление через ящик для корреспонденции непосредственно в центре занятости:

1) Если есть техническая возможность, нужно скачать заявление, распечатать и заполнить дома, сложить их в конверт или соединить другим удобным способом;

2) Также можно заполнить заявления непосредственно возле ящика в центре занятости. Здесь следует помнить, что для заполнения заявлений понадобятся паспортные данные, номер идентификационного кода, данные об образовании и предыдуще трудовой деятельности. Заявления нужно положить в ящик для корреспонденции (в рабочие часы рабочего дня).

Фото: dcz.gov.ua

Напомним, по состоянию на 13 апреля, в Украине за неделю количество безработных выросло на 36 200 и составило 387 500 человек.

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