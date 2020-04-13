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В Украине за неделю количество безработных выросло на 36 000

Ежедневно регистрировалось около 7000 безработных.

В Украине за неделю количество безработных выросло на 36 000
Фото: ukrnews24.com

В Украине за неделю количество безработных выросло на 36 200 и составило 387 500 человек. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

"По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тыс. лиц, что на 70 тыс., или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

Больше всего безработных зарегистрировано в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

В среднем за минувшую неделю ежедневно регистрировались по 7000 безработных.

Напомним, с начала мая в течение месяца Кабмин хочет создать 500 000 новых рабочих мест, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу кредитами и частично снять ограничения в работе общественного транспорта.

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