Феномен Фариссона - отрицание очевидного

В современной истории встречались специалисты, уверенно сообщавшие, что в нацистской Германии не было ни лагерей смерти, ни умерщвления миллионов людей в газовых камерах. Не знаю, как складывалась в дальнейшем профессиональная судьба этих удивительных «исследователей». Вероятно, рано или поздно они вынуждены были уйти из студенческих аудиторий, где прежде преподавали свои постыдные взгляды. В специальной литературе это отрицание очевидного получило название «феномена Фариссона».

Нечто подобное встречалось и у нас, на территории СССР. Многие историки и публицисты уверенно отрицали существование многомиллионных жертв сталинского тоталитарного режима. Яркий пример 1972 года: следователь КГБ, а затем суд обвинили меня, в числе другой антисоветской клеветы, в том, что я рассказывал свидетелям обвинения о многочисленных жертвах репрессий в Советском Союзе. Встречаются подобные «специалисты» и сегодня, даже среди молодежи. Ни одного возбужденного уголовного дела против них в Украине не открыто.

Действительно, интересный феномен. Требующий психологического анализа в каждом конкретном случае. Что ж, человечество состоит не только из нобелевских лауреатов и правдолюбцев. Среди нас встречаются и маргиналы. И фанатичные последователи диких псевдорелигиозных теорий. И не только на Западе, где общество относится достаточно терпимо к странностям не опасных для окружающих негодяев и дураков. Были подобные персонажи и в нашей истории, некоторые обретали статус великих ученых (Ольга Лепешинская, Трофим Лысенко), другим везло меньше: они изымались из обыденной жизни в суровые условия психиатрических стационаров.

Сегодня мы иногда имеем возможность лицезреть подобных специалистов на наших экранах. Настоящие ученые над ними посмеиваются, но в открытые дискуссии не вступают. Хочу обратить внимание читателя на вовсе не смешные проявления «феномена Фариссона» в украинских масс-медиа. В первую очередь, в наших бесконечных ежедневных телевизионных шоу.

Знаю, что в моей стране живут люди, тоскующие по советскому, тоталитарному прошлому. В первую очередь, старики, неуютно чувствующие себя в условиях нашей вседозволенности и коррупции, почему-то называемой демократией. Именно среди этих моих сограждан легко находил себя Петр Симоненко, циник и демагог, не исповедовавший никаких идеологических принципов. До сих пор рядом со мною живут поклонники палача народов Иосифа Сталина. Не только старики. Все они и сегодня, в 2020 году верят в фикцию. Как заметила великолепная Ханна Арендт, идеальный подданный тоталитарного режима – это не убежденный нацист или коммунист, а человек, для которого не существует разницы между фактом и фикцией.

Некоторые из этих неожиданных для меня младокоммунистов восхищаются давно дискредитировавшим себя учением Троцкого. Умного, решительного, жестокого человека, изрекшего: «Можно иметь уверенность в чем-либо только вместе с партией».

Молодость, умеющая и желающая мыслить, ищет для себя какие-то идеологические опоры. Многие реалии украинской государственности ее отталкивают. А реалии жизни при Троцком и Сталине так далеки по времени, что для молодых украинцев они воспринимаются смягченно.

К сожалению, на этой растерянности паразитируют политики. Так называемые националисты своими радикальными словами и действиями усиливают эту растерянность. С омерзением и печалью я увидел и услышал в одном из телевизионных шоу возбужденного молодого политика, кажется, депутата из Харькова, агрессивно требовавшего вернуть площади имя советского маршала Жукова, циничного и равнодушного к человеческой жизни стяжателя. Ему, молодому депутату, очень хотелось убрать имя достойного воина и человека Петра Григорьевича Григоренко. Это был не его герой.

До недавнего времени на территории бывшего политического лагеря на Урале работал музей. Посетители там знакомились не только с фотографиями советских политических узников, но и с документами, предметами лагерного быта, воспоминаниями. Сторожем в музее служил постаревший Иван Кукушкин, ранее служивший там же надзирателем. Помню его… Так вот, встречая покидающих музей посетителей, в основном, интересовавшихся историей своей страны молодых россиян, он пытался убеждать их, что всё показанное и сказанное в музее – неправда. «Мы работали по закону!» - говорил он. Так же говорили и подсудимые на Нюрнбергском процессе в поверженной нацистской Германии. Иван Кукушкин искренне не понимал, что у Сталина и Гитлера также были законы.

Он, бывший надзиратель, искренне утверждал свою правду. Он мог позволить себе это, оставаясь безнаказанным в тогда еще демократической России. Потом этот музей жертв тоталитаризма закрыли. По просьбе трудящихся, разумеется. Сегодня там музей службы, которой Иван Кукушкин отдал свои молодые годы. Такая вот горькая ирония… В России победила его, Кукушкина правда.

Здесь, в Украине всё несколько иначе. Правда Сталина и Жукова, несмотря на все старания политиков, не смогла окончательно победить правду Петра Григорьевича Григоренко.

Интересно, в том новом уральском музее Иван Кукушкин все еще работает сторожем? Или уже экскурсоводом? Если так, советую молодому поклоннику Жукова посетить этот музей.