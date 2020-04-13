"Там нечему было бы гореть, даже если бы там все залить напалмом!"

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опроверг слухи о том, что пожар в Чернобыльской зоне, который спасатели пытаются потушить с 4 апреля, может повредить хранилища ядерного топлива в зоне отчуждения.

Он показал фото хранилищ из космоса и процитировал одного из экспертов, строивших ХОЯТ- 2 и обслуживающих ХОЯТ -1 и "Подлесный", который заявил, что "там нечему было бы гореть, даже если бы там все залить напалмом!"

Фото: facebook.com/Антон Геращенко

"Вот так на снимке из космоса выглядит хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Это огромная железобетонная конструкция, обнесенная забором. Внутри емкости из монолитного железобетона, в которых на сотни лет будут упрятаны радиоактивные отходы. Оно пока вообще не заполнено отработанным ядерным топливом с работающих украинских АЭС", - написал замминистра на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находиться на территории самой АЭС. "Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены", - заверил Антон Геращенко.

Фото: facebook.com/Антон Геращенко

Хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное", по его словам, также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции. Вокруг хранилища лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара. До зеленых насаждений расстояние более 100 метров.

"Пожар, который шел в сторону хранилища ядерных отходов "Подлесный" был потушен на дальних подступах еще утром", - отметил замминистра внутренних дел.

Фото: facebook.com/Антон Геращенко

"Зачем я об этом пишу и пощу фото хранилища ядерного топлива? А до того чтобы хоть чуть-чуть, но стало меньше паники, истерии и фейков вокруг пожара в Чернобыльской зоне отчуждения", - пояснил он.

Антон Геращенко подчеркнул, что спасатели работают в очень сложных условиях. К тому же традиционная технология тушения лесных пожаров не всегда применима в Чернобыльской зоне отчуждения.

Фото: facebook.com/Антон Геращенко

"Обычно лес или горящие луга обкапывают траншеями или вспахивают мощными плугами, оголив влажную почву. Но случае с зоной отчуждения этого делать как раз не рекомендуется, или делается не везде где это возможно, из-за того, что радиоактивные частицы могут таким образом быть извлечены из-под земли, где они находятся уже 34 года", - рассказал замглавы МВД.

Он отметил, что спасатели тушат пожар с использованием авиации, "обрушивая сотни тонн воды с неба". Но этого пока не достаточно, чтобы потушить все очаги возгорания.

"Пожалуйста, не мешайте им работать. Не распространяйте и не перепощивайте фейки, неправду и откровенную ерунду", - призвал Антон Геращенко.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного отселения спасатели продолжали тушить отдельные очаги возгорания. В ГосЧС уточнили, что речь идет о Корогодском, Котовском и Денисовецком лесничествах.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность поджигателя, из-за действий которого произошел пожар. Это 27-летний житель села Раговка Киевской области, который поджог траву "ради забавы".

Пожар в Чернобыльской зоне приближается к Припяти.