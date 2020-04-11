Аваков заступился за Чорновол и предложил замдиректора ГБР пойти к черту
Аваков заступился за Чорновол и предложил замдиректора ГБР пойти к черту
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
Полиция нашла мужчину, который год назад разбил нос кассирше в магазине "Рошен"
Полиция нашла мужчину, который год назад разбил нос кассирше в магазине "Рошен"
Александр Качура: «На Киев мы можем выдвинуть Ткаченко, Тищенко, Качуру, Корниенко, еще кого-то»
Александр Качура: «На Киев мы можем выдвинуть Ткаченко, Тищенко, Качуру, Корниенко, еще кого-то»
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Пандемия в год выборов. Почему Лукашенко не вводит в Беларуси карантин
Пандемия в год выборов. Почему Лукашенко не вводит в Беларуси карантин
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Пожар в Чернобыльской зоне, который длится восьмой день, нанес ущерб на десятки миллионов гривен

С огнем борются с 4 апреля.

Пожар в Чернобыльской зоне, который длится восьмой день, нанес ущерб на десятки миллионов гривен
Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС причинил убытки в несколько десятков миллионов гривен. Об этом в ходе брифинга сообщила и.о. главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее словам, региональный восточноевропейский центр мониторинга пожаров по состоянию на 8 апреля подсчитал, что огонь прошел около 3,5 тыс. га земли, однако уточнить цифру пока невозможно из-за сильного задымления.

"На данный момент ГАЗО, профильные министерства и Кабинет Министров работают над подсчетом денежных убытков. По предварительным данным, сумма достигает десятков миллионов гривен", – сообщила Павлова.

Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару, поскольку там отсутствует противопожарная инфраструктура.

"Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно, и возможности подвезти технику. На развитие необходимой противопожарной инфраструктуры понадобится несколько лет, но мы должны осуществлять первоочередные меры уже сегодня, потому что впереди сезон опасной жары", – сказала и.о. главы агентства.

Основными причинами возгорания она назвала пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области, короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность поджигателя, из-за действий которого произошел пожар в зоне отчуждения. Это 27-летний житель села Раговка Киевской области, который поджог траву "ради забавы". 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также