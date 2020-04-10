Загрязненный пожарами в Чернобылськой зоне воздух попадет в Киев, но угрозы для здоровья нет

Потенциально загрязненный пожарами в Чернобылськой зоне отчуждения воздух 10 апреля попадет в Киев, но угрозы для здоровья жителей нет. Об этом сообщили на сайте Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности.

По расчетам центра, траектория движения потенциально загрязненных воздушных масс будет проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев. Прогнозированная концентрация Cs-137 (Цезий-137, радиоактивный нуклид) в околоземном слое воздуха в Киеве может достигать нескольких мБк/м3 (мегабеккерелей на метр кубический).

"Эти концентрации не несут угрозы жизни и здоровью населения и в 100 раз ниже допустимого уровня, установленного Нормами радиационной безопасности Украины, который равен 800 мБк/м3", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что по состоянию на 8 утра 10 апреля отдельные пожарные зоны наблюдались в Денисовецком, Котовском, Когородском лесничествах зоны отчуждения и безусловного отселения.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне загорелся лес. Для ликвидации возгорания задействовали авиационную технику. 5 апреля, по состоянию на 15:30, пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать в трех очагах на 25 га.

Личность поджигателя была установлена. Это 27-летний мужчина, который, по его словам, ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После этого огонь ветром перебросило дальше и он уже не смог справиться и потушить костер.