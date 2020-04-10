В Донецкой области в ходе обстрела ранен военнослужащий ВСУ

Сегодня, 10 апреля, в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, ему также предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на действия боевиков военнослужащие из состава Объединенных сил дали надлежащий ответ.

"На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватнвй ответ со стороны украинских защитников", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь на Донбассе. В ходе обстрелов один военнослужащий погиб, двое получили ранения.