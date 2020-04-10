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Владимирский собор решил транслировать пасхальную службу на собственных ресурсах

От телеканалов такие предложения пока не поступали.

Владимирский собор решил транслировать пасхальную службу на собственных ресурсах
Фото: Макс Требухов

Владимирский собор в Киеве намерен транслировать пасхальную службу на собственных ресурсах.

Об этом "Українським Новинам" сообщил представитель митрополита Филарета.

"Мы будем транслировать своими силами на своих ресурсах. Хотя мы обратились с просьбой к государственным телеканалам, но они молчат", - рассказал он.

Также Владимирский собор надеется, что частные телеканалы изъявят желание транслировать пасхальное богослужение в онлайн-режиме. Однако, пока ни один из телеканалов с таким желанием не обращался.

Владимирский собор намерен провести пасхальную службу в храме, а освятить паску можно будет персонально у священника.

Как сообщалось, митрополит Филарет имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.

Напомним, Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом.

Украинская греко-католическая церковь, которая отмечает Пасху на неделю раньше, призвала прихожан и священников соблюдать карантин и не приходить в церковь.  Глава УГКЦ Святослав Шевчук отметил, что освятить паски можно дома с помощью онлайн-трансляций.

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