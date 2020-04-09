Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом

Служба начнется с 23:00 и будет проходить во дворе возле Лавры.

Киево-Печерская Лавра проведет Пасхальную службу в церковном дворике перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью норм.

Об этом "Українським Новинам" сообщил Митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

"Служба начнется с 23:00 и будет проходить во дворе возле Лавры", - сказал он.

По его словам, в самом храме можно будет находится до 10 человек, и церковь будет это соблюдать. На улице же прихожане смогут принять участие в богослужении, но на расстоянии друг от друга 1,5 метра и более.

Процесс освящения пасок также будет организован с учетом санитарно-эпидемических норм, введенных из-за каранатина.

"УПЦ МП надеется, что власть не примет решение о закрытии храмов во время пасхального богослужения", - отметил митрополит.

Напомним, наместник Киево-Печерской лавры Павел решил временно не принимать участие в богослужениях и находится в режиме самоизоляции из-за симптомов простуды.

С 4 апреля Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин. В помещениях провели дезинфекцию и закрыли храм для верующих. Также сообщалось, что Павел сдал тест на коронавирус. По информации нескольких, не связанных между собой, источников Lb.ua в среде МП, предполагается, что заражение могло произойти на прошлой неделе, когда Павел лично постригал в монахи четверых насельников Лавры. Позже власти столицы подтвердили четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре.

По состоянию на 8 апреля, в столице Украины подтвердили 41 случай коронавирусной болезни, из них 26 пришлось на Киево-Печерскую Лавру.

Украинская греко-католическая церковь, которая отмечает Пасху на неделю раньше, призвала прихожан и священников соблюдать карантин и не приходить в церковь. Глава УГКЦ Святослав Шевчук отметил, что освятить паски можно дома с помощью онлайн-трансляций.