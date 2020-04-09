Шмыгаль главам ОГА: мы должны подготовить новые социальные стандарты жизни после карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что власти должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий.

Об этом шла речь на селекторном совещании с главами областных госадминистраций, сообщается на сайте Кабмина.

"Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего, он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе", - заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что максимально снизить нагрузку на медицинскую систему удалось благодаря совместным усилиям всех уровней властей.

"Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни", - сказал премьер.

Он также призвал мэров городов продолжать работать совместно ради благосостояния сограждан.

"Мы разрабатываем отдельную программу по созданию рабочих мест, и здесь нужна ваша помощь. От вас мы ждем список, работники каких рабочих профессий и в каком количестве вам нужны. Это ваша заявка на рабочие руки", - добавил Шмыгаль.

Напомним, глава Киевской ОГА Василий Володин заявил, что ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции нужно ужесточить, иначе карантин придется продлевать до осени.