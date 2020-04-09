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Аспен Институт Киев собрал на одном ресурсе все инициативы по борьбе с COVID-19

Полный список собранных инициатив с фильтрами по направлению помощи и географией проектов размещен по ссылке: http://covid19.aspeninstitutekyiv.org.

Аспен Институт Киев собрал на одном ресурсе все инициативы по борьбе с COVID-19

Аспен Институт Киев создал онлайн ресурс, где собраны организации, проекты и инициативы со всей Украины, направленные на преодоление пандемии COVID-19.

"Аспен Институт Киев находит и систематизирует информацию о помощи в противостоянии вирусному заболеванию COVID-19 и размещает ее на сайте. В перечень входят организации и проекты из разных регионов Украины, которые осуществляют закупки медицинского оборудования, средств защиты, продуктов, оказывающих бесплатные услуги для медицинских работников, а также объединения, которые предлагают волонтерскую поддержку, помогают людям старшего возраста, социально уязвимым слоям населения и др.", - говорится в сообщении института.

Там отмечают, что общественные инициативы оперативно добавляются в информационную базу. А ресурс может быть полезным как организациям, которые оказывают помощь для борьбы с пандемией, так и рядовым украинцам, которые смогут обратиться за поддержкой на местах.

Полный список собранных инициатив с фильтрами по направлению помощи и географией проектов размещен по ссылке: http://covid19.aspeninstitutekyiv.org.

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