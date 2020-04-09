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ГБР провело еще три следственных эксперимента на месте расстрела активистов Майдана

В следственных действиях приняли участие пострадавшие и их представители.

ГБР провело еще три следственных эксперимента на месте расстрела активистов Майдана
Фото: dbr.gov.ua

Следователи Государствевнного бюро расследований провели еще три следственных эксперимента в рамках расследования расстрелов на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

В следственных действиях приняли участие пострадавшие и их представители.

"8 апреля состоялись три следственных эксперимента на улицах Институтской и Майдане Независимости в Киеве, в рамках которых следователи ГБР уточняли сведения об обстоятельствах совершения покушений на умышленные убийства протестующих и причинения им телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время следственных действий ГБР получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, применявших против митингующих огнестрельное оружие и спецсредства.

Досудебное расследование продолжается.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, 13 марта ГБР провело четыре следственных эксперимента для расследования преступлений против участников Майдана. Они прошли на улицах Институтская и Шелковичная, а также на Майдане Независимости.

Еще один следственный эксперимент  прошел 11 марта. Его целью было установление наиболее вероятного сектора, из которого сотрудники правоохранительных органов стреляли в пострадавшего участника Майдана 20 февраля 2014 года. 

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