​Главному следователю одного из райуправлений полиции Киева выдвинули подозрение по делам Майдана

Его обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса.

Офис Генерального прокурора совместно с Государственным бюро расследований сообщили руководителю следственного отделения одного из районных управлений Главного управления Национальной полиции в Киеве о подозрении в привлечении заведомо невиновного участника протестных акций на Майдане Незалежности к уголовной ответственности.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

На момент совершения преступления правоохранитель занимал должность старшего следователя одного из отделов райуправления ГУ Министерства внутренних дел в Киеве.

Его подозревают в совершении таких преступлений: незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий (ст. 340 Уголовного кодекса), служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК), превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК), заведомо незаконном задержании, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 371 УК), привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 372 УК).

"Установлено, что подозреваемый при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению правонарушения совершил служебный подлог, незаконно задержал и вручил сообщение о подозрении в организации массовых беспорядков, приведших к тяжелым последствиям, одному из участников акций протеста. Впоследствии подозреваемый безосновательно подал в один из районных судов города Киева ходатайство об избрании в отношении потерпевшего меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайства о применении меры пресечения и отстранении от должности.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в феврале ГБР передало в суд дело бывшего следователя, обвиняемого в незаконных задержаниях участников Майдана.