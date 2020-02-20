ГБР передало в суд дело бывшего следователя, обвиняемого в незаконных задержаниях участников Майдана

В суд отправили обвинительный акт против бывшего следователя Днепровского районного управления ГУ МВД в Киеве, подозреваемого в преступлениях против участников Майдана. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Бывший правоохранитель обвиняется в злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины); заведомо незаконном задержании (ч.3 ст. 371); привлечении заведомо невиновного к ответственности с обвинением его в совершении особо тяжкого преступления, с созданием искусственных доказательств и фальсификацией (ч.2 ст. 372); служебной подделке (ч.1 ст. 366); незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций (ст. 340).

"Следствием установлено, что бывший правоохранитель незаконно задержал и привлек к ответственности четырех человек за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в центре Киева", – добавили в ГБР.

Следователи ГБР проверяют правомерность действий и решений правоохранителей и суда Днепровского района при задержании, привлечении к ответственности и применении мер пресечения относительно 11 человек в период 18-19 февраля 2014 года.

Напомним, что этому бывшему следователю объявили подозрение 6 февраля 2020 года.