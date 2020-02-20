ВАКС не смог провести подготовительное заседание по "газовому делу" из-за неявки матери Онищенко

Ее адвокаты заявили, что она сильно болеет и не может самостоятельно ходить.

Высший антикоррупционный суд 20 февраля не смог провести подготовительное заседание по так называемому газовому делу из-за неявки одной из подозреваемых – матери экс-нардепа Александра Онищенко – Инессы Кадыровой. Ее адвокаты сообщили, что она сильно болеет и не имеет возможности ходить, пишет "Судовий репортер".

Адвокат Юлия Ищенко зачитала заявление Кадыровой: "Состояние здоровья является неудовлетворительным и фактически критическим, и выражается в физической невозможности самостоятельного передвижения. За последние более чем полгода я постоянно находилась и нахожусь в больницах. Многочисленные диагнозы врачей, перенесенный острый инфаркт миокарда, перелом плечевой кости, деформация коленного сустава – я не могу явится на судебное заседание".

Помимо этого, один из членов коллегии судей, Маркиян Галабала, взял самоотвод от рассмотрения дела. В 2016 году его адвокатское бюро имело договор о предоставлении юридической помощи Александру Онищенко, что может вызвать сомнения в непредвзятости судьи.

Тепер автораспределение должно выбрать судью вместо Галабалы. Дата следующего заседания пока неизвестна.

Напомним, что Инесса Кадырова обвиняется в разворовывании денег во время добычи и продажи газа по договорам с "Укргаздобычей".

ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают Онищенко. Это же касается и его помощницы. По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд гривен на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн гривен.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

3 декабря 2019 года Онищенко был задержан в Германии. Позже стало известно, что решения об экстрадиции он будет ждать под стражей. После этого он попросил политубещижа в Германии.