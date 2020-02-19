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КСУ признал неконституционной ликвидацию "старого" Верховного Суда

Решение было принято 18 февраля, но опубликовано только сегодня.

КСУ признал неконституционной ликвидацию "старого" Верховного Суда
Фото: Вікторія Матола

Конституционный Суд признал неконституционной ликвидацию Верховного Суда Украины в ходе судебной реформы 2016 года. Об этом говорится в решении КС, опубликованном в среду.

КСУ признал неконституционной следующую норму закона "О судоустройстве и статусе судей" (но только в части ликвидации Верховного Суда Украины):

"Со дня начала работы Верховного Суда в составе, определенном этим Законом, Верховный Суд Украины, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высший хозяйственный суд Украины, Высший административный суд Украины прекращают свою деятельность и ликвидируются в установленном законом порядке".

Кроме этого, КСУ признал неконституционным пункт 14 переходных положений Закона "О судоустройстве и статусе судей", где идет речь о том, что, в частности, судьи Верховного Суда Украины имеют право принимать участие в конкурсе в новый Верховный Суд.

Также КСУ признал неконституционным положение этого закона, в соответствии с которым право на получение ежемесячного пожизненного денежного содержания в размере, определенном этим законом, имеет судья, который прошел квалификационное оценивание или назначен на должность судьи по результатам конкурса. В другом случае судья должен получать 80% от размера заработной платы, предусмотренной законодательством 2010 года.

В то же время, КСУ признал конституционным конкурс в новый Верховный Суд.

КСУ также обязал Верховную Раду привести законодательство в соответствии с их решением.

Напомним, в 2016 году в результате судебной реформы Верховный Суд Украины должны были ликвидировать, как и высшие спецсуды. Был создан новый Верховный Суд в результате конкурса. Процедура ликвидации этих судов пока не закончена.

Судьи Верховного Суда Украины, большинство из которых не прошли конкурсные процедуры в Верховный Суд, подали жалобу в Конституционный Суд.

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