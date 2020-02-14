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ГлавнаяПраво

Офис генпрокурора опроверг сообщения об отсутствии прокуроров в расследованиях ГБР

"Проблемы, связанной с неназначением процессуальных руководителей, не существует".

Офис генпрокурора опроверг сообщения об отсутствии прокуроров в расследованиях ГБР
Фото: 5.ua

Офис генерального прокурора опроверг обнародованную в СМИ информацию о том, что в значительном количестве уголовных производств, расследуемых следователями ГБР, не назначены прокуроры.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Офис Генерального прокурора считает необходимым сообщить, что данная информация не соответствует действительности. Сразу же после запуска Офиса Генерального прокурора для обеспечения непрерывности процесса были определены группы прокуроров в уголовных производствах ГБР", - указывается в заявлении.

Подчеркивается, что проблемы, связанной с неназначением процессуальных руководителей, не существует.

Ранее некоторые украинские СМИ распространили информацию о том, что в 1300 расследуемых ГБР уголовных производствах не назначены прокуроры.

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