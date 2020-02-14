Суд не удовлетворил иск экс-нардепа Розенблата о возмещении 100 млн морального ущерба

Печерский районный суд Киева не удовлетворил иск экс-нардепа Борислава Розенблата, который является фигурантом так называемого янтарного дела. Бывший парламентарий подавал в суд на Национальное антикоррупционное бюро Украины, считая, что они незаконно его прослушивали.

Также иск касался Генеральной прокуратуры Украины и Государственной казначейской службы. Розенблат требовал выплатить ему 100 миллионов гривен из государственного бюджета, сообщили в пресс-службе НАБУ.

"В иске, который рассматривался Печерским райсудом, бывший народный депутат требовал возмещения за счет госбюджета Украины 100 млн гривен морального ущерба, который, по его мнению, он понес вследствие работы детективов НАБУ. Истец ссылался на решения Окружного админсуда Киева от 20.09.2018 и постановление Шестого апелляционного суда от 12.05.2019", – добавили в НАБУ.

Эти суды ранее установили нарушения в действиях детективов, хотя рассмотрение споров такого рода не является их компетенцией.

"Объективно оценив обстоятельства иска экс-народного депутата Украины, Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований, а тем самым – предотвратил взыскание средств налогоплательщиков", – подытожили в Бюро.

Напомним, что в 2016-2018 годах НАБУ и САП расследовали производство по факту получения нардепом неправомерного вознаграждения за содействие иностранной компании в добыче янтаря в Украине. Обвиняемым, кроме Розенблата, является еще один бывший нардеп – Максим Поляков.

В 2016 году в рамках расследования нелегальной добычи янтаря на Розенблата вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.