ВАКС продлил круглосуточный арест экс-замглавы МинВОТ Грымчака на 2 месяца

Высший антикоррупционный суд 13 февраля продлил действие меры пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.

По информации пресс-службы ВАКС, следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Грымчаку до 13 апреля 2020 включительно.

Также до этой даты продлено действие обязанностей.

Юрий Грымчак и его давний товарищ Игорь Овдиенко были задержаны вечером 14 августа при получении взятки в $480 тысяч. Тогда же Генпрокурор сообщал, что Грымчака подозревают в завладении более $1 млн.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова арестовал его на 2 месяца под залог в 6 млн гривен, а в начале октября Печерский суд Киева продлил арест еще на месяц.

Грымчаку вменяли ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), санкция которой - лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В октябре ему смягчили подозрение до ч.3 ст.369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды), которая наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

14 ноября ВАКС продлил арест Грымчака на два месяца, а 24 декабря - втрое уменьшил залог Грымчаку, но оставил его под стражей.

23 января Грымчака перевели в Лукьяновское СИЗО, а 30 января суд отпустил его из-под стражи под круглосуточный домашний арест.