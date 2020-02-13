Суд оставил в силе арест 143 объектов недвижимости скандального судьи Татькова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под арестом элитную недвижимость скандального бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.
Об этом сообщает "Судебная власть".
Сообщается, что накануне была рассмотрена жалоба адвоката в интересах третьего лица, на имущество которого наложен арест, и защитника Татькова. По результатам разбирательства суд отказал в удовлетворении жалобы и оставил под арестом 143 объекта недвижимости.
Все арестованные объекты недвижимости находятся в Киеве и Киевской области. Право собственности на них зарегистрировано на 27 физических и двух юридических лиц, приближенных к подозреваемому.
"Данное решение вступило в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", - отмечается в сообщении.
Напомним, в октябре 2016 года, после увольнения Татькова, Генпрокуратура сообщила ему и бывшему зампредседателя Высшего хозсуда Артуру Емельянову подозрение в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. Татьков и Емельянов - выходцы из Донецкой области. По данным СМИ, во времена Януковича они создавали систему "донецкого правосудия" в киевских судах.
Татьков выехал за границу на лечение до вручения ему подозрения и поселился в Австрии. В 2018 году Татькову заочно предъявили новое подозрение и объявили в розыск по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 1 ст. 255 (создание ОПГ), ч. 4 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (пособничество в принятии судьей неправосудного решения), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса.
22 августа 2019 года ВСП вернул ГПУ представление о заочном аресте Татькова. Однако, сообщалось, что его экстрадиция невозможна.
В сентябре прошлого года ВАКС заочно арестовал Татькова. В январе 2020 года сообщалось, что Генпрокуратура приостановила расследование против Татькова, и он находится в розыске.