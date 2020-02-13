В МИД Украины назвали инициативу РФ созвать Совбез ООН "ожидаемым трюком российской дипломатии"

В министерстве подчеркнули, что украинская дипломатия готова к такому сценарию.

В МИД Украины отреагировали на инициативу РФ созвать Совбез ООН 18 февраля для обсуждения хода выполнения Минских договоренностей.

В пресс-службе МИД сообщили, что Генеральная ассамблея ООН по инициативе Украины 20 февраля проведет специальное заседание относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Дискуссия коснется российской агрессии в политической, гуманитарной, экономической и социальной сферах.

"Вчера появилась новость о российской инициативе созвать накануне этого мероприятия заседание Совбеза ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей. Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российский дипломатии, направленный на рассеивание внимания мирового сообщества, смещения акцентов, формирования параллельных политических реальностей", – добавили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что украинская дипломатия готова к такому сценарию, поэтому представители Украины примут участие в обоих мероприятиях. Дипломаты расскажут о стараниях президента и правительства для восстановления мира на Донбассе, в частности и в выполнении договоренностей "нормандской четверки".

Напомним, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия инициирует проведение заседания Совета безопасности ООН для обсуждения Минских договоренностей.

По словам Полянского, заседание может пройти 18 февраля. Он добавил, что РФ запросила проведение открытого заседания при участии представителя Секретариата ООН, который должен предоставить информацию о прогрессе реализации Комплекса мероприятий.