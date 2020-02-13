Заместитель главы Государственного бюро расследований Александр Бабиков был адвокатом бывшего президента Виктора Януковича в четырех делах.

Об этом пишет "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные реестра судебных решений и бывшего начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Это уголовные производства о превышении Януковичем власти во время Революции Достоинства, о покушении на его жизнь (которое якобы произошло в начале 2014 года), о захвате государственной власти и о "диктаторских законах".

В распоряжении редакции есть аудиозаписи судебных заседаний по делам Януковича с участием Бабикова. На них слышно, как нынешний чиновник ГБР активно защищает экс-президента. Его побег из страны он оправдывает тем, что жизни Януковича угрожала опасность. Бабиков утверждает, что на Януковича и его охранника якобы совершили нападение. Адвокаты даже инициировали уголовное производство против "следователей Майдана", которые отказались признавать Януковича пострадавшим. Сейчас его расследует Госбюро, одним из руководителей которого является Бабиков.

Сам Бабиков публично заявил, что не представлял права и интересы Януковича, "тем более в делах Майдана". "Я его интересы не представлял, никогда не был с ним знаком и никаких договорных отношений с ним не заключал", - говорил Бабиков на брифинге после назначения в ГБР.

Его слова в тот же день опровергли документами.

Напомним, что до прихода в ГБР Бабиков работал в юрфирме Aver Lex, которая занимается защитой Януковича.