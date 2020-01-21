Устинова: "Адвокат Януковича Бабиков знал, что станет замдиректора ГБР еще до конкурса"

По мнению нардепа, об этом свидетельствует то, что он прекратил свою адвокатскую деятельность еще до объявления конкурса.

Нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что бывший адвокат экс-президента Виктора Януковича, Александр Бабиков, мог знать о своем назначении на должность первого замдиректора ГБР еще до проведения конкурса.

На своей странице в Facebook Устинова опубликовала документ, который подтверждает, что Бабиков прекратил адвокатскую деятельность 28 декабря.

"Вот только незадача – документ про объявление конкурса датирован 29 декабря. То есть Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность еще до того, как конкурс вообще был объявлен, хотя по закону "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" должен был это сделать в трехдневный срок после вступления на должность", – заявила Устинова.

Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

По ее мнению, то, что Бабиков еще до конкурса отказался от своей работы и адвокатской деятельности, свидетельствует об его уверенности в назначении.

Также Устинова опубликовала фото, которое доказывает, что конкурс был объявлен именно 29 декабря, а не 28, как позднее заявляли в ГБР.

Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Напомним, на сайте Государственного бюро расследований появились фамилии новоназначенных заместителей директора бюро. Первым заместителем директора ГБР стал Александр Бабиков.

Бабиков ранее работал в адвокатском объединении "АВЕР ЛЕКС". Как говорится на сайте компании, Бабиков имеет значительный опыт работы в правоохранительных органах, расследованиях должностных преступлений, связанных с коррупцией, в сфере налогообложения, а также совершенных организованными преступными группами и организациями. Его опыт работы в сфере права составляет 22 года, адвокатский опыт – 1 год.

Бабиков был адвокатом Виктора Януковича. До адвокатской деятельности он работал в прокуратуре Кировоградской, а позже Харьковской области.