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Устинова: "Адвокат Януковича Бабиков знал, что станет замдиректора ГБР еще до конкурса"

По мнению нардепа, об этом свидетельствует то, что он прекратил свою адвокатскую деятельность еще до объявления конкурса. 

Устинова: "Адвокат Януковича Бабиков знал, что станет замдиректора ГБР еще до конкурса"
Фото: РБК

Нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что бывший адвокат экс-президента Виктора Януковича, Александр Бабиков, мог знать о своем назначении на должность первого замдиректора ГБР еще до проведения конкурса.

На своей странице в Facebook Устинова опубликовала документ, который подтверждает, что Бабиков прекратил адвокатскую деятельность 28 декабря.

"Вот только незадача – документ про объявление конкурса датирован 29 декабря. То есть Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность еще до того, как конкурс вообще был объявлен, хотя по закону "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" должен был это сделать в трехдневный срок после вступления на должность", – заявила Устинова.

Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

По ее мнению, то, что Бабиков еще до конкурса отказался от своей работы и адвокатской деятельности, свидетельствует об его уверенности в назначении. 

Также Устинова опубликовала фото, которое доказывает, что конкурс был объявлен именно 29 декабря, а не 28, как позднее заявляли в ГБР.

Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Напомним, на сайте Государственного бюро расследований появились фамилии новоназначенных заместителей директора бюро. Первым заместителем директора ГБР стал Александр Бабиков.

Бабиков ранее работал в адвокатском объединении "АВЕР ЛЕКС". Как говорится на сайте компании, Бабиков имеет значительный опыт работы в правоохранительных органах, расследованиях должностных преступлений, связанных с коррупцией, в сфере налогообложения, а также совершенных организованными преступными группами и организациями. Его опыт работы в сфере права составляет 22 года, адвокатский опыт – 1 год.

Бабиков был адвокатом Виктора Януковича. До адвокатской деятельности он работал в прокуратуре Кировоградской, а позже Харьковской области.

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