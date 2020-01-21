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Глава фракции "Слуги народа" выступил против назначения адвоката Януковича в ГБР

"У нас будет позиция фракции, но если спросить мою - я категорически против".

Глава фракции "Слуги народа" выступил против назначения адвоката Януковича в ГБР
Фото: ICTV

Лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия выступил против назначения Александра Бабикова, бывшего адвоката Виктора Януковича, первым заместителем главы Государственного бюро расследований.

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV вечером 20 января.

"Я об этом услышал, к сожалению, только от вас, я не знал об этой ситуации. Позиции фракции нет, потому что мы закончили работу в пятницу, сейчас люди на округах. У нас точно будет позиция фракции, но если спросить мою личную позицию - я категорически против", - сказал Арахамия.

Напомним, 20 января врио главы ГБР назначила своим первым заместителем Александра Бабикова, который до этого работал в адвокатской конторе "Авер Лекс", известной по защите Виктора Януковича.

Бабиков тоже был одним из защитников экс-президента, признанного судом виновным в государственной измене.

Перед этим Венедиктова выступила с видеозаявлением, в котором назвала манипуляцией информацию о том, что Бабиков будет заниматься делами Майдана.

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