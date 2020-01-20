Порошенко готов свидетельствовать 24 января сразу по трем делам, - адвокат

Экс-президент Петр Порошенко отменил зарубежный визит и сегодня самостоятельно пришел в Госбюро расследований, чтобы заставить следователей вручить ему повестку на допрос в качестве свидетеля до делу "Минских соглашений" (на 24 января), по делу моряков (31 января) и касающемся судебной реформы (11 февраля). Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань в фейсбуке.

При этом он уточнил, что до сих пор никаких повесток Петр Порошенко не получал.

"На 31 января и 11 февраля у Петра Порошенко запланированы зарубежные командировки, о чем он сообщил ГБР. Поэтому Петр Порошенко намерен посетить ДБП 24 января и дать показания не только по делу о Минских соглашениях, но и по всем остальным производствам, сфабрикованным по указанию офиса Президента", - отметил Головань.

Повестки, по его словам, вручал начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных розсдидувань ГБР Корецкий, который фигурирует на записях прослушки уже экс-главы ГБР Романы Трубы.

"В ГБР очень придирчиво относятся к порядку вручения повесток, когда это касается следственных этой организации.

Я недавно писал о своих попытках вручить следователем ГБР повестки в суд, а также о том, как следователи ГБР уклонялись от получения повесток и от явки в суд для допроса.

Как оказалось, следователи ГБР Сергеева, Роженко, Гульченко и Осетрова не являются в суд потому, что им препятствует уже упомянутый вероятный участник диалогов "Трубу прорвало", начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Корецкий. Корецкий не постеснялся направить в суд письмо за своей подписью, суть которого сводится к попыткам исключить допрос следователей в качестве свидетелей.

Корецком, видите ли, не понравилось, что суд поручил мне вручить повестки. Хотя такая возможность в гражданском процессе прямо предусмотрена законом. Согласно части 6 статьи 128 Гражданского процессуального кодекса Украины, стороне или ее представителю с их согласия могут быть выданы судебные повестки для вручения соответствующим участникам судебного процесса", - отметил адвокат.