Апелляция по делу Януковича продолжится 3 февраля

Киевский апелляционный суд объявил перерыв до 3 февраля в рассмотрении жалобы защиты Виктора Януковича по делу обвинения экс-президента в госизмене. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Заседание назначено на 11:00.

Во время сегодняшнего заседания судьи перешли к изучению доводов защиты, изложенных в жалобе. Напомним, адвокаты Януковича требуют отменить решение первой инстанции и начать рассмотрение сначала.

Судья попросил прокомментировать один из доводов защиты - о том, что сроки досудебного расследования вроде как пропущены на месяц.

По мнению адвокатов Януковича, дело отправили “просроченным” в суд в 2016 году на месяц, потому что считают, что отсчет следствия следует вести с того момента, когда в ходе досудебного расследования установили причастность еще 10 лиц, кроме ранее установленных - граждан РФ, военных, представителей власти.

“Дело попало в суд просроченным, - сообщил в перерыве заседания адвокат защиты Виталий Сердюк. - Суд не имел права принимать дело. Прокуроры более чем на месяц пропустили сроки”.

По мнению прокуроров, отсчет следствия должен происходить от момента оглашения подозрения Януковичу - 28 ноября 2016 года, и нарушений сроков нет. А дела в отношении некоторых других установленных лиц продолжают до сих пор расследоваться.

“На протяжении трех месяцев после последнего выделения криминального производства дело было без сроков, и никакие сроки не считались. С момента сообщения о подозрении Януковичу начался новый срок в отношении конкретно взятого лица. Это дело расследовалось на протяжение двух месяцев, а 25 января 2017 года (срок расследования - LB.ua) был продлен до четырех месяцев, по окончании этого времени было направлено в суд”, - объяснил в комментарии прокурор Максим Крым и добавил, что согласно ст. 219 Уголовного процессуального кодекса (на момент расследования), сроки исчисления начала досудебного расследования считаются с момента сообщения о подозрении.

Судья также попросил сторону защиты уточнить, почему они считают, что Генпрокурору было известно о составе судей суда первой инстанции. “Мы не нашли интервью или заявлений Генпрокурора по этому поводу”, - сообщил судья.

Первоисточником этого сообщения назвала публикацию журналиста Валерия Калныша 6 апреля 2017 года. “А в ночь с 6 на 7 апреля Генпрокурор на интернет-ресурсе подтвердил информацию, что дело находится в Оболонском суде, тогда как физически оно еще находилось в Апелляционном суде”, - сообщили адвокаты защиты. По их мнению, дело старались передать определенным судьям, чтобы получить решение в управляемом режиме.

Судьи при этом уточнили у защиты, что решение про передачу дела Оболонский суд было принято еще 28 марта, а протокол автоматизированного распределения на судей (председательствующего судью Владислава Девятко, а также Константина Васалатия и Максима Титова) датирован 10 апреля.

Судьи уточнили, что у них имеются объяснения суда, и что все доказательства будут изучать позже, а на данный момент суд хочет получить пояснения по каждому пункту нарушений, изложенных в жалобе.

Прокуроры обратили внимание суда, что в отношении возможных вмешательств в автораспределение судей была проведена проверка, и в деле есть ее результат.

Комментируя слова адвокатов о том, что Генпрокурор якобы заявил до результатах автоматического распределения судей о составе судей, которые будут судить Януковича, прокурор Максим Крым сообщил, что это говорил не Генеральный прокурор, и адвокаты ссылаются на сообщение журналиста Калныша о судьях, как первоисточник.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве ведению войны Россией против Украины. Заочно его приговорили на 13 лет. Прокуроры не смогли доказать его вину в посягательстве на территориальную целостность Украины.