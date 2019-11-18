Фото: Вікторія Матола

Киевский апелляционный суд в понедельник провел заседание в рамках рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов Виктора Януковича.

Как сообщает корреспондент LB.ua, оно продолжалось с 11 до 15 часов с небольшими перерывами.

Сегодня суд перешел к стадии ходатайств, после которых идет рассмотрение доказательств и допросы свидетелей. Правда, адвокаты Януковича (их пятеро) еще не успели заявить все свои пожелания и продолжат это в следующий понедельник, 25 ноября.

Фото: Вікторія Матола

Заседание началось с доклада одного из адвокатов Александра Горошинского о существенных нарушениях, допущенных, по его мнению, при рассмотрении дела в Оболонском райсуде Киева. Он отметил, что в суде первой инстанции проводился допрос свидетелей с видеотрансляцией, а потому допрос одного свидетеля могли видеть другие. Кроме того, он считает, что суд нарушил право защиты на перекрестный допрос, поскольку снял около 100 вопросов во время допроса свидетеля Петра Порошенко.

Адвокаты Януковича также ссылались на то, что доказательства обвинения якобы были недостаточно исследованы судом первой инстанции. В частности, интервью экс-президента рассматривали в судебном заседании не в полном объеме, а лишь в тех частях, на которые указывало обвинения.

Адвокаты попросили повторно допросить в апелляции большое количество свидетелей как защиты, так и обвинения, которые или не были допрошены, или ответили не на все вопросы.

Фото: Вікторія Матола

Защитник Януковича также просил суд допросить граждан Грузии и Беларуси, которые, по его словам, могут опровергнуть информацию свидетелей Андрея Парубия, Сергея Пашинского и Валентине Наливайченко о расстреле активистов Майдана.

Адвокат Александр Байдык подал ходатайство о признании недопустимым доказательства стороны обвинения - письма постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина от 3 марта 2014 года, содержавшегося в стенограмме закрытого заседания ООН. Он указал, что копировать эти документы было запрещены.

Также адвокат попросил приобщить к материалам дела приговор Олегу Белавенцеву (так называемом "уполномоченному представителю президента РФ" в оккупированном Крыму), которого заочно признали виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Напомним, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Судьи признали доказанной вину Януковича в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, и отклонили обвинение в сепаратизме. Оболонский суд посчитал, что обвинение не смогло доказать факт того, что Янукович был проинформирован о целях российских властей захватить Крым.

За госизмену Янукович получил 13 лет, за пособничество в ведении агрессивной войны - 12 лет.

Януковичу инкриминировали то, что 1 марта 2014, пребывая на территории России, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.