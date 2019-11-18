В Раду внесли законопроект о легализации криптовалюты

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивамы".

Об этом сообщается на сайте Министерства и Комитета цифровой информации.

Отмечается, что законопроект разработали блокчейн-сообщество, межфракционное депутатское объединение Рады Blockchain4Ukraine, Офис эффективного регулирования BRDO и команда Министерства цифровой трансформации.

Документ определяет термины "виртуальный актив", "криптоактив", "операция с криптовалютой", "распределенный реестр", "токен" и "токен-актив".

Также в законопроекте есть следующие пункты о налогообложении:

- 5% - ставка налога на доходы физических лиц для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивив сроком на 5 лет;

- инвестиционная прибыль от операций с криптоактивамы рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи криптоактива, и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактива и/или на создание такого криптоактива;

- операции по продаже криптоактивов не является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

В Министерстве уверены, что принятие закона "создаст условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в Украине".

Напомним, ранее руководитель сектора "IТ и Телеком" BRDO Игорь Самоходский заявил, что если Украина не введет регулирование криптовалют, то перестанет быть частью международной финансовой системы.

В начале прошлого года Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО провел заседание, посвященное рынку криптовалют. На нем было принято решение, что государство больше не может себе позволить неконтролируемый оборот криптовалют. По итогам было принято решение о создании рабочей группы из представителей НБУ, Минфина, НКЦБФР, СБУ, Нацполиции, Госфинмониторинга, ГФС, Госспецсвязи. Она должна наработать нормативно-правовые предложения для регулирования вопроса криптовалют; определить регулирующий орган; порядок мониторинга транзакций и идентификации операций; порядок налогообложения дохода от операций с криптовалютой.

В марте стало известно, что Украина признает майнинг отдельным видом экономической деятельности, он войдет в класс 63.11 - обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.

Регулятором рынка криптовалют в Украине станет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР).