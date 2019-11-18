Советник премьера Голик написал книгу о работе Днепропетровской ОГА времен Резниченко

Советник-премьер министра Украины Юрий Голик написал книгу о работе Днепропетровской ОГА под руководством Валентина Резниченко в период с 2015 по 2019 годы под названием «Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления».

«Эта книга написана потом, кровью, нервами, здоровьем и опытом сотен людей. Эта книга написана не мной. И не обо мне. Эта книга написана нами. Всеми теми, кто единой командой сделал физически то, чего никто никогда ни в одной ОГА не делал. И про нас. Людей, которые дали физически осязаемый результат, несмотря ни на что», - написал Голик в своем Facebook .

За 4 года работы ОГА в области были реализованы сотни инфраструктурных проектов : от ремонта дорог, больниц, школ и детских садиков до строительства новых спортивных объектов и систем альтернативного отопления. Голик в это время был советником Резниченко и являлся одним из инициаторов и идеологов развития инфраструктуры региона.

«Эта книга про менеджмент. Скучный, банальный, каждодневный менеджмент. Но, на самом деле, она про людей. Про людей, их судьбы и устремления. Про простых людей, волею случая попавших в красочный мир госуправления и хакнувших его, заставив его давать физически осязаемый результат», - отметил Голик.

В настоящее время он в качестве советника главы Кабмина задействован в реализации нового проекта , инициированного президентом Владимиром Зеленским: строительство по всей стране по 100 школ, детских садиков, стадионов и дорог.