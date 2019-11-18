Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020 (обновлено)
Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020 (обновлено)
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
ГлавнаяПолитика

Советник премьера Голик написал книгу о работе Днепропетровской ОГА времен Резниченко

Книга издана издательством «Фолио» и доступна в продаже по всей Украине.

Советник-премьер министра Украины Юрий Голик написал книгу о работе Днепропетровской ОГА под руководством Валентина Резниченко в период с 2015 по 2019 годы под названием «Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления».

«Эта книга написана потом, кровью, нервами, здоровьем и опытом сотен людей. Эта книга написана не мной. И не обо мне. Эта книга написана нами. Всеми теми, кто единой командой сделал физически то, чего никто никогда ни в одной ОГА не делал. И про нас. Людей, которые дали физически осязаемый результат, несмотря ни на что», - написал Голик в своем Facebook .

За 4 года работы ОГА в области были реализованы сотни инфраструктурных проектов : от ремонта дорог, больниц, школ и детских садиков до строительства новых спортивных объектов и систем альтернативного отопления. Голик в это время был советником Резниченко и являлся одним из инициаторов и идеологов развития инфраструктуры региона.

«Эта книга про менеджмент. Скучный, банальный, каждодневный менеджмент. Но, на самом деле, она про людей. Про людей, их судьбы и устремления. Про простых людей, волею случая попавших в красочный мир госуправления и хакнувших его, заставив его давать физически осязаемый результат», - отметил Голик.

В настоящее время он в качестве советника главы Кабмина задействован в реализации нового проекта , инициированного президентом Владимиром Зеленским: строительство по всей стране по 100 школ, детских садиков, стадионов и дорог.

Книга Юрия Голика издана издательством «Фолио» и доступна в продаже по всей Украине.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также