Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020 (обновлено)
Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020 (обновлено)
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Россия не подтверждает встречу "нормандской четверки" 9 декабря
Россия не подтверждает встречу "нормандской четверки" 9 декабря
ГлавнаяПолитика

Арестованному бывшему замминистра экономики Бровченко снизили залог в шесть раз

Экс-чиновник может выйти на свободу в ближайшее время.

Арестованному бывшему замминистра экономики Бровченко снизили залог в шесть раз
Фото: me.gov.ua

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в государственной измене бывшего заместителя министра экономики Юрия Бровченко, однако снизил залог с 3,4 млн гривен до 570 тыс. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Сергей Стретович.

"Размер залога снизили до 570 тыс. гривен", - сказал он.

Бровченко пока остается в СИЗО, поскольку из-за ошибки залог за него внесли на неправильный счет. Когда эту проблему решат, он выйдет из-под стражи.

Напомним, 22 октября экс-чиновника, который с июля 2016 по сентябрь 2019 года был заместителем министра, отвечавшим за оборонную сферу, задержали в аэропорту "Борисполь". Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса - государственная измена.

По версии следствия, он может быть связан с подписанием заведомо убыточного контракта на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на заводе "Артем" на сумму 16,5 млн долларов. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. При этом иностранная компания оборудование Украине не поставляла.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также