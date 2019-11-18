Арестованному бывшему замминистра экономики Бровченко снизили залог в шесть раз

Экс-чиновник может выйти на свободу в ближайшее время.

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в государственной измене бывшего заместителя министра экономики Юрия Бровченко, однако снизил залог с 3,4 млн гривен до 570 тыс. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Сергей Стретович.

"Размер залога снизили до 570 тыс. гривен", - сказал он.

Бровченко пока остается в СИЗО, поскольку из-за ошибки залог за него внесли на неправильный счет. Когда эту проблему решат, он выйдет из-под стражи.

Напомним, 22 октября экс-чиновника, который с июля 2016 по сентябрь 2019 года был заместителем министра, отвечавшим за оборонную сферу, задержали в аэропорту "Борисполь". Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса - государственная измена.

По версии следствия, он может быть связан с подписанием заведомо убыточного контракта на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на заводе "Артем" на сумму 16,5 млн долларов. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. При этом иностранная компания оборудование Украине не поставляла.